Реал націлився на трансфер лідера Ньюкасла

Олександр Булава — 8 березня 2026, 17:37
Сандро Тоналі
Getty Images

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі.

Про це повідомляє TalkSPORT.

Вважається, що скаути мадридського клубу були присутні на матчі Манчестер Сіті з Ньюкаслом у Кубку Англії, де мали змогу добре побачити Тоналі наживо.

Трансфер Сандро розглядається, як варіант підсилення середньої лінії мадридської команди. Серед інших варіантів, які розглядає клуб, називається також півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

Ньюкасл оцінює півзахисника у суму від 80 до 100 млн фунтів. Раніше інтерес до гравця проявляв Арсенал.

25-річний італієць, чия ринкова вартість становить 75 млн євро (за даними Transfermakrt), у поточному сезоні залишається ключовою фігурою в центрі поля: він провів 35 матчів (з яких у 30 вийшов в старті) у всіх турнірах, відзначившись 5 результативними передачами.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року "сороки" завбачливо перепідписали угоду з Тоналі до 2029 року.

