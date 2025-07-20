Реал визначився із новим капітаном після відходу Модрича
Лука Модрич
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Мадридський Реал визначився зі своїм новим капітаном та трьома віцекапітанами команди після відходу Луки Модрича та Лукаса Васкеса.
Про це повідомляє AS.
Так, новим лідером на полі призначено Дані Карвахаля, а його "заступниками" стали Вінісіус Жуніор, Тібо Куртуа та Федеріко Вальверде.
Зазначимо, що 33-річний Карвахаль грає за "вершкових" з 2013 року і за цей час провів 428 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 65 результативних передач.
Цікаво також, що новий віцекапітан Реала Вінісіус Жуніор ніяк не може домовитись з командою про новий контракт, який спливає у 2027 році.
На тлі цього інтерес до бразильця проявляють клуби Англійської Прем'єр-ліги та Саудівської Аравії.