Реал визначився із новим капітаном після відходу Модрича

Мадридський Реал визначився зі своїм новим капітаном та трьома віцекапітанами команди після відходу Луки Модрича та Лукаса Васкеса.

Про це повідомляє AS.

Так, новим лідером на полі призначено Дані Карвахаля, а його "заступниками" стали Вінісіус Жуніор, Тібо Куртуа та Федеріко Вальверде.

Зазначимо, що 33-річний Карвахаль грає за "вершкових" з 2013 року і за цей час провів 428 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав 65 результативних передач.

Цікаво також, що новий віцекапітан Реала Вінісіус Жуніор ніяк не може домовитись з командою про новий контракт, який спливає у 2027 році.

На тлі цього інтерес до бразильця проявляють клуби Англійської Прем'єр-ліги та Саудівської Аравії.