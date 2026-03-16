Мілан ухвалив рішення щодо Модрича, який став лідером "россонері"

В італійському Мілані хочуть продовжити співпрацю з досвідченим хорватом Лукою Модричем.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Авторитетний інсайдер навів слова спортивного директора "россонері" Іглі Таре, який заявив, що для італійського клубу збереження 40-річного півзахисника є дуже простим рішенням, але його доля у команді залежить виключно від Модрича.

"Ми любимо Луку Модрича, і він любить Мілан. Ми готові його залишити, бо є можливість продовжити його контракт ще на рік. Це дуже просте рішення для нас, але воно залежить від його бажання", – говорив представник "червоно-чорних".

Модрич виступає за гранд Серії А з липня 2025-го, коли перейшов із мадридського Реала. Лука поєднаний контрактом із Міланом до кінця поточного сезону-2025/26, а також є домовленість щодо пролонгації співпраці ще на рік.

Від моменту переходу хорватський футболіст провів 31 поєдинок за "россонері", у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Відзначимо, що команда Массіміліано Аллегрі мінімально програла Лаціо 0:1 у 29-му турі Серії А. Після цього фіаско Мілан із 60 балами посідає друге місце у турнірній таблиці італійської першості, відпустивши лідера сезону Інтер вже на 8 очок.

Наступний поєдинок Мілана відбудеться у суботу, 21 березня, коли прийме Торіно. Початок – о 19:00 (за київським часом).