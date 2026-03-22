Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Модрич виставив свій Золотий м'яч у клубному музеї Мілана

Микола Літвінов — 22 березня 2026, 12:52
Лука Модрич
AC Milan

Півзахисник Мілана Лука Модрич передав свій Золотий м'яч 2018 року до клубного музею "Mondo Milan".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Легендарний хорватський півзахисник здобув цей трофей у 2018 році, виступаючи за мадридський Реал. У тому сезоні він виграв Лігу чемпіонів, перемігши у фіналі Ліверпуль на НСК "Олімпійський" з рахунком 3:1, а також дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018 зі своєю національною збірною, де його команда посіла друге місце.

Модрич став першим хорватом, який здобув цю нагороду, та перервав серію перемог Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, що тривала з 2007 року. Також у 2018 році він був визнаний найкращим гравцем року за версіями УЄФА та ФІФА.

У поточному сезоні 40-річний півзахисник відіграв за "россонері" 32 поєдинки у всіх турнірах. У активі хорватського гравця два забиті м'ячі та три результативні передачі.

Читайте також :
Відео Фото "Секрет – у пристрасті до футболу": як 40-річний Модрич пише історію в Мілані

Нагадаємо, під час нещодавнього візиту до розташування італійського клубу президент УАФ Андрій Шевченко поспілкувався з Лукою Модричем.

Очільник українського футболу поцікавився процесом адаптації хорватського півзахисника, на що гравець відзначив своє задоволення від перебування в команді та підтримку місцевих уболівальників.

Читайте також :
Шевченко – про візит у Мілан: Я відчув щось у животі
Мілан Лука Модрич

Мілан

Мілан спробує підписати найкращого бомбардира Серії А минулого сезону
Мілан не викупить у Вест Гема форварда збірної Німеччини
Мілан готовий продати свого лідера: названо суму потенційного трансферу
Мілан ухвалив рішення щодо Модрича, який став лідером "россонері"
Шевченко – про візит у Мілан: Я відчув щось у животі

Останні новини