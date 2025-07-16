Реал оголосив про відхід ветерана команди

Іспанський фланговий захисник Лукас Васкес покине мадридський Реал.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт 34-річного ветерана з клубом діяв до кінця червня поточного року, угоду продовжили на період проведення клубного чемпіонату світу. Після цього керівництво Реала вирішило не продовжувати співпрацю з Васкесом. У середу, 17 липня, відбудеться церемонія прощання захисника з командою.

Лукас Васкес у віці 16 років приєднався до академії "вершкових" після чого спочатку в оренду, а потім і повноцінно перейшов до Еспаньйола.

Через рік повноцінних виступів за "папуг" Васкес повернувся до Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.

У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.

Раніше повідомлялося про те, що Васкес може продовжити кар’єру в Фенербахче.