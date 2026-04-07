Донька Модрича виграла трофей з юнацькою командою Мілана

13-річна донька зіркового хорватського півзахисника Луки Модрича, Ема, завоювала трофей у складі юнацької команди Мілана у своїй віковій категорії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Йдеться про жіночий Кубо Гаріно, фінал якого відбувся в понеділок, 6 квітня. У півфіналі юні футболістки Мілана обіграли ровесниць із Інтера, а у фіналі виявилися сильнішими за представниць Ювентуса.

Батько Еми, Лука, того дня знаходився у Неаполі, де готувався до матчу 31 туру Серії А проти Наполі (поразка 0:1), проте спостерігав за поєдинком доньки через FaceTime.

Нагадаємо, Лука Модрич перейшов у Мілан влітку минулого року з Реала на правах вільного агента. Тоді є Ема перебралася до юнацької жіночої команди "россонері".