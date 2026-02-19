Реал опублікував заяву щодо інциденту з расизмом у матчі з Бенфікою

Мадридський Реал опублікував заяву щодо расистського скандалу, який стався під час матчу плейоф Ліги чемпіонів з Бенфікою (1:0) між Вінісіусом Жуніором та Джанлукою Престіанні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Вершкові" наголосили, що надали всі докази стосовно інциденту під час зустрічі з Бенфікою. . Також клуб активно співпрацював з УЄФА після неприйнятного випадку з расизмом.

У Реалі подякували футбольному світу за підтримку, яку отримав Вінісіус Жуніор після расистського скандалу. Команда продовжуватиме співпрацю з усіма інституціями над викоріненням расизму, насильства та ненависті у спорті та суспільстві.

Нагадаємо, що на 50-й хвилині Вінісіус відкрив рахунок у зустрічі, забивши шалений гол. Бразилець побіг святкувати взяття воріт до кутового прапорця, виконавши танець на очах розлючених фанів лісабонського клубу.

Після чого Престіанні ймовірно назвав Жуніора "мавпою", на що миттєво відреагував автор м'яча. Вінісіус погрожував головному арбітру покинути поле через такий расистський жест суперника, матч був призупинено на певний час. За даним фактом УЄФА розпочало розслідування.

Перший стиковий поєдинок Бенфіка – Реал закінчився мінімальною перемогою "вершкових" 1:0. Для Престіанні це протистояння стало 7-м у поточному сезоні ЛЧ-2025/26.

Матч-відповідь Реал – Бенфіка, який визначить учасника 1/8 фіналу ЛЧ, запланований на 25 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).