Реал готовий запропонувати Модричу новий контракт

Мадридський Реал та Лука Модрич близькі до підписання нового контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони готові продовжити свою співпрацю до літа 2026 року. Зазначається, що ініціатором пролонгації угоди є саме хорватський футболіст.

#RealMadrid and Luka #Modric are planning to continue together as an exclusive revealed one month ago. Ready the contract extension until 2026. #transfers https://t.co/rKEZL4QhNo — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 20, 2025

Нагадаємо, Модрич виступає у складі Реала з 2012 року і з того часу виграв все, що зміг на клубному рівні, а також став володарем Золотого м'яча у 2018 році.

У сезоні-2024/25 39-річний хавбек зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Реал готовий продовжити контракт з Асенсіо.