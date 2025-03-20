Реал готовий запропонувати Модричу новий контракт
Лука Модрич
Реал Мадрид
Мадридський Реал та Лука Модрич близькі до підписання нового контракту.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Сторони готові продовжити свою співпрацю до літа 2026 року. Зазначається, що ініціатором пролонгації угоди є саме хорватський футболіст.
Нагадаємо, Модрич виступає у складі Реала з 2012 року і з того часу виграв все, що зміг на клубному рівні, а також став володарем Золотого м'яча у 2018 році.
У сезоні-2024/25 39-річний хавбек зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав сім результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Реал готовий продовжити контракт з Асенсіо.