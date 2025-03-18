Модрич висловив бажання продовжити контракт з Реалом

Зірковий півзахисник мадридського Реала Лука Модрич висловив бажання продовжити контракт з клубом до літа 2026 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст відчуває в собі сили продовжувати грати на найвищому рівні й за умови пропозиції від "вершкових", іспанський колектив буде завжди першим вибором для Модрича.

🚨⚪️ Luka Modrić wants to stay at Real Madrid and continue for one more season.



His desire is to stay at the club and be part of the squad by signing new deal until June 2026.



Once again, Modrić’s first choice and first option is always Real Madrid. pic.twitter.com/Rc3pJom5yP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2025

Нагадаємо, хорват виступає у складі Реала з 2012 року і з того часу виграв все, що зміг на клубному рівні, а також став володарем Золотого м'яча у 2018 році.

У сезоні-2024/25 39-річний Модрич зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав сім результативних передач.

Раніше Карло Анчелотті висловився про можливе продовження контракт з іменитим хорватом.