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Модрич висловив бажання продовжити контракт з Реалом

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 10:39
Модрич висловив бажання продовжити контракт з Реалом
Лука Модрич
ФК Реал

Зірковий півзахисник мадридського Реала Лука Модрич висловив бажання продовжити контракт з клубом до літа 2026 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст відчуває в собі сили продовжувати грати на найвищому рівні й за умови пропозиції від "вершкових", іспанський колектив буде завжди першим вибором для Модрича.

Нагадаємо, хорват виступає у складі Реала з 2012 року і з того часу виграв все, що зміг на клубному рівні, а також став володарем Золотого м'яча у 2018 році.

У сезоні-2024/25 39-річний Модрич зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав сім результативних передач.

Раніше Карло Анчелотті висловився про можливе продовження контракт з іменитим хорватом.

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Лука Модрич

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