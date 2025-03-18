Модрич висловив бажання продовжити контракт з Реалом
Лука Модрич
ФК Реал
Зірковий півзахисник мадридського Реала Лука Модрич висловив бажання продовжити контракт з клубом до літа 2026 року.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Футболіст відчуває в собі сили продовжувати грати на найвищому рівні й за умови пропозиції від "вершкових", іспанський колектив буде завжди першим вибором для Модрича.
Нагадаємо, хорват виступає у складі Реала з 2012 року і з того часу виграв все, що зміг на клубному рівні, а також став володарем Золотого м'яча у 2018 році.
У сезоні-2024/25 39-річний Модрич зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав сім результативних передач.
Раніше Карло Анчелотті висловився про можливе продовження контракт з іменитим хорватом.