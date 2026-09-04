Реал Сосьєдад та Сельта розписали нічию у 6-му турі Ла Ліги

У четвер, 3 вересня, Реал Сосьєдад розписав нічию із Сельтою у 6-му турі іспанської Ла Ліги-2026/27.

Жодному з колективів так і не вдалося розмочити нулі на табло. Хоча на обох вони завдали 6 ударів у площину воріт. За цією статистикою повною перевагою володіли господарі, але бодай один момент так і не перетворився у взяття володінь.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

6-й тур, 3 вересня

Реал Сосьєдад – Сельта 0:0

Турнірна таблиця Ла Ліги-2026/27 Standings provided by Sofascore

Вже у п'ятницю, 4 вересня, мадридський Реал гостюватиме на полі Бетіса у межах іспанської першості. Початок – о 22:00 (за київським часом).





Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад орендував центрального захисника лондонського Челсі та збірної Сенегалу Мамаду Сарра до кінця поточного сезону-2026/27.