Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Реал Сосьєдад та Сельта розписали нічию у 6-му турі Ла Ліги

Софія Кулай — 4 вересня 2026, 00:03
Реал Сосьєдад та Сельта розписали нічию у 6-му турі Ла Ліги

У четвер, 3 вересня, Реал Сосьєдад розписав нічию із Сельтою у 6-му турі іспанської Ла Ліги-2026/27.

Жодному з колективів так і не вдалося розмочити нулі на табло. Хоча на обох вони завдали 6 ударів у площину воріт. За цією статистикою повною перевагою володіли господарі, але бодай один момент так і не перетворився у взяття володінь.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
6-й тур, 3 вересня

Реал Сосьєдад – Сельта 0:0

Турнірна таблиця Ла Ліги-2026/27
Standings provided by Sofascore

Вже у п'ятницю, 4 вересня, мадридський Реал гостюватиме на полі Бетіса у межах іспанської першості. Початок – о 22:00 (за київським часом).


Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад орендував центрального захисника лондонського Челсі та збірної Сенегалу Мамаду Сарра до кінця поточного сезону-2026/27.

Читайте також :
Льоренте оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії
Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад Сельта

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Атлетико оголосив про перехід Девіса з Ювентуса
Валенсія підписала хавбека Ліверпуля
Барселона з дублями Рафіньї та Ямала переграла Райо Вальєкано у 3-му турі Ла Ліги
Реал розгромив Малагу, Депортиво переграв Валенсію у матчі з 2 автоголами, Сельта програла Атлетику в 3-му турі Ла Ліги
Барселона домовилась про трансфер нападника Арсенала

Останні новини