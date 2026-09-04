Реал Сосьєдад та Сельта розписали нічию у 6-му турі Ла Ліги
У четвер, 3 вересня, Реал Сосьєдад розписав нічию із Сельтою у 6-му турі іспанської Ла Ліги-2026/27.
Жодному з колективів так і не вдалося розмочити нулі на табло. Хоча на обох вони завдали 6 ударів у площину воріт. За цією статистикою повною перевагою володіли господарі, але бодай один момент так і не перетворився у взяття володінь.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
6-й тур, 3 вересня
Реал Сосьєдад – Сельта 0:0
Вже у п'ятницю, 4 вересня, мадридський Реал гостюватиме на полі Бетіса у межах іспанської першості. Початок – о 22:00 (за київським часом).
Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад орендував центрального захисника лондонського Челсі та збірної Сенегалу Мамаду Сарра до кінця поточного сезону-2026/27.