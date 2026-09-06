Барселона на виїзді розгромила Валенсію у 4-му турі Ла Ліги

У неділю, 6 вересня, відбувся матч 4-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27, у якому Барселона на виїзді розгромила Валенсію.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

На 6-й хвилині рахунок відкрив Ламін Ямал, а в середині 1-го тайму Фермін подвоїв перевагу "блаугранас", на що до перерви господарі поля нічим відповісти не змогли.

На старті другої 45-хвилинки третій гол у ворота "кажанів" забив Рафінья, а за 11 хвилин до завершення основного часу відзначився Педро. І на цьому команда Гансі Фліка не зупинилися, адже згодом свій другий гол забив Ямал, який оформив у підсумку дубль та поставив остаточну крапку.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

4-й тур, 6 вересня

Валенсія – Барселона 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Ямал, 0:2 – 22 Фермін, 0:3 – 50 Рафінья, 0:4 – 79 Педрі, 0:5 – 84 Ямал

19:30 Алавес – Осасуна

19:30 Малага – Леванте

22:00 Еспаньйол – Севілья

Напередодні Депортиво у гольовій перестрілці переграв Вільярреал, а Райо Вальєкано здобув перемогу над Расінгом в 4 турі Ла Ліги.