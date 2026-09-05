Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Атлетик несподівано переграв Атлетико Мадрид в 4 турі Ла Ліги

Микола Літвінов — 5 вересня 2026, 19:17
Атлетик несподівано переграв Атлетико Мадрид в 4 турі Ла Ліги

У суботу, 5 вересня, трьома матчами продовжилася програма 4-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27.

Ігровий день в іспанській першості розпочався з досить несподіваної звитяги Атлетика з Більбао над мадридським Атлетико. У першому таймі команди таки не змогли вразити ворота суперника, й пішли у роздягальню із нулями на табло.

Проте у другій половині зустрічі баски повністю взяли гру під свій контроль. Вже на 46-й хвилині рахунок відкрив зірковий нападник збірної Іспанії на Євро-2024 Ніко Вільямс.

Після перегляду VAR цей гол вирішили зарахувати, й вже через 2 хвилини Наварро спромігся подвоїти перевагу для своєї команди. "Матрацники" не змогли оговтатися від цього, й під завісу зустрічі Сансет забив третій м'яч.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
4-й тур, 5 вересня

Атлетик – Атлетико Мадрид 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Вільямс, 2:0 – 48 Наварро, 3:0 – 90 Сансет.

Також о 19:30 за київським часом розпочнеться поєдинок Райо Вальєкано – Расінг. Пізніше, о 22:00, відбудеться зустріч між Вільярреалом та Депортиво.

Турнірна таблиця Ла Ліги-2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що на старті четвертого туру мадридський Реал вперше зазнав поразки під керівництвом Жозе Моурінью, поступившись Бетісу.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Перша поразка Моурінью після повернення: Бетіс несподівано переміг Реал у 4-му турі Ла Ліги
Реал Сосьєдад та Сельта розписали нічию у 6-му турі Ла Ліги
Атлетико оголосив про перехід Девіса з Ювентуса
Валенсія підписала хавбека Ліверпуля
Барселона з дублями Рафіньї та Ямала переграла Райо Вальєкано у 3-му турі Ла Ліги

Останні новини