Атлетик несподівано переграв Атлетико Мадрид в 4 турі Ла Ліги

У суботу, 5 вересня, трьома матчами продовжилася програма 4-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27.

Ігровий день в іспанській першості розпочався з досить несподіваної звитяги Атлетика з Більбао над мадридським Атлетико. У першому таймі команди таки не змогли вразити ворота суперника, й пішли у роздягальню із нулями на табло.

Проте у другій половині зустрічі баски повністю взяли гру під свій контроль. Вже на 46-й хвилині рахунок відкрив зірковий нападник збірної Іспанії на Євро-2024 – Ніко Вільямс.

Після перегляду VAR цей гол вирішили зарахувати, й вже через 2 хвилини Наварро спромігся подвоїти перевагу для своєї команди. "Матрацники" не змогли оговтатися від цього, й під завісу зустрічі Сансет забив третій м'яч.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

4-й тур, 5 вересня

Атлетик – Атлетико Мадрид 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Вільямс, 2:0 – 48 Наварро, 3:0 – 90 Сансет.

Також о 19:30 за київським часом розпочнеться поєдинок Райо Вальєкано – Расінг. Пізніше, о 22:00, відбудеться зустріч між Вільярреалом та Депортиво.

Турнірна таблиця Ла Ліги-2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що на старті четвертого туру мадридський Реал вперше зазнав поразки під керівництвом Жозе Моурінью, поступившись Бетісу.