Вилучення Хуммельса на 11 хвилині: огляд гри Атлетик – Рома

Сьогодні, 13 березня, відбувся матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Атлетиком і Ромою.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь клубу з Більбао.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга Європи-2024/25

13 березня, 1/8 фіналу

Атлетик – Рома 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Ніко Вільямс (45+3), 2:0 – Берчіче (68), 3:0 – Ніко Вільямс (82), 3:1 – Паредес (90+3, пен)

Перша гра завершилася перемогою "вовків" 2:1. Сценарій цього поєдинку зламало вилучення Матса Хуммельса на 11-й хвилині.

Після цього господарі захопили ініціативу і забили тричі. Рома відзначилася лише на 90+3 хвилині – Паредес реалізував пенальті.

Артем Довбик вийшов у старті і відіграв 53 хвилини. Українець отримав низьку оцінку за матч.

Нагадаємо, з результатами матчів Ліги Європи за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.