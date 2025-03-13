Вилучення Хуммельса на 11 хвилині: огляд гри Атлетик – Рома
https://x.com/Athletic_en
Сьогодні, 13 березня, відбувся матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Атлетиком і Ромою.
Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь клубу з Більбао.
Огляд матчу:
Футбол – Ліга Європи-2024/25
13 березня, 1/8 фіналу
Атлетик – Рома 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Ніко Вільямс (45+3), 2:0 – Берчіче (68), 3:0 – Ніко Вільямс (82), 3:1 – Паредес (90+3, пен)
Перша гра завершилася перемогою "вовків" 2:1. Сценарій цього поєдинку зламало вилучення Матса Хуммельса на 11-й хвилині.
Після цього господарі захопили ініціативу і забили тричі. Рома відзначилася лише на 90+3 хвилині – Паредес реалізував пенальті.
Артем Довбик вийшов у старті і відіграв 53 хвилини. Українець отримав низьку оцінку за матч.
Нагадаємо, з результатами матчів Ліги Європи за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.