Я розчарований у собі: зірковий одноклубник Довбика попросив вибачення перед Ромою

Захисник Роми Матч Хуммельс публічно попросив вибачень перед фанатами та одноклубниками за свою червону картку в грі з Атлетіком Більбао. Іспанський клуб здобув перемогу з рахунком 3:1 і пройшов у чвертьфінал.

Свої вибачення німець розмістив у власних соцмережах.

"Мені шкода, Рома. Я хочу вибачитися перед нашими вболівальниками та моїми одноклубниками. Сьогодні я підвів усіх просто дурною та жахливою помилкою. Раніше ці матчі були матчами, в яких моя команда могла покластися на мене, а тепер помилка коштує всьому клубу мрії про перемогу в Лізі Європи. Не знаю, що ще сказати, я розчарований у собі, як і всі ви", – написав Матс.

I am sorry @OfficialASRoma . I want to apologize to our fans and my teammates. I let everyone down today with a mistake that was simply stupid and horrendous. These games used to be the games my team could rely on me, now i fu**** up and cost the whole club the dream of winning… — Mats Hummels (@matshummels) March 13, 2025

Зазначимо, що пряму червону він отримав на 11 хвилині поєдинку. Через це портал SofaScore оцінив дуже низько його виступ.

Нагадаємо, з результатами матчів Ліги Європи за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.