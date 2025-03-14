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Я розчарований у собі: зірковий одноклубник Довбика попросив вибачення перед Ромою

Руслан Травкін — 14 березня 2025, 02:06
Я розчарований у собі: зірковий одноклубник Довбика попросив вибачення перед Ромою
Матс Хуммельс
Instagram

Захисник Роми Матч Хуммельс публічно попросив вибачень перед фанатами та одноклубниками за свою червону картку в грі з Атлетіком Більбао. Іспанський клуб здобув перемогу з рахунком 3:1 і пройшов у чвертьфінал.

Свої вибачення німець розмістив у власних соцмережах.

"Мені шкода, Рома. Я хочу вибачитися перед нашими вболівальниками та моїми одноклубниками. Сьогодні я підвів усіх просто дурною та жахливою помилкою.

Раніше ці матчі були матчами, в яких моя команда могла покластися на мене, а тепер помилка коштує всьому клубу мрії про перемогу в Лізі Європи. Не знаю, що ще сказати, я розчарований у собі, як і всі ви", – написав Матс.

Зазначимо, що пряму червону він отримав на 11 хвилині поєдинку. Через це портал SofaScore оцінив дуже низько його виступ.

Нагадаємо, з результатами матчів Ліги Європи за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

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