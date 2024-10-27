Скандальне Ель-Класіко: Реал розпочав розслідування щодо расизму в бік Ямала

Мадридський Реал розпочав розслідування, щоб встановити особу, яка вигукувала расистські кричалки щодо Ламіна Ямала під час Ель Класіко (0:4 на користь Барселони).

Про це повідомляє Daily Mail.

17-річна зірка каталонців забив третій гол у матчі, побивши черговий рекорд своїм ударом. Проте після взяття воріт він став жертвою расистських образ з трибун.

"Реал Мадрид рішуче засуджує будь-який тип поведінки, пов'язаний із расизмом, ксенофобією або насильством у футболі та спорті, і глибоко шкодує про образи, висловлені кількома вболівальниками минулої ночі", – йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, в Іспанії неодноразово були скандали щодо расизму. Зокрема, нещодавно три фанати Валенсії отримали по 8 місяців позбавлення волі за прояви расизму. Під час матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся у травні 2023 року, уболівальники зображали крики мавп на адресу Вінісіуса.