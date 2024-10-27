Рекорд Ямала та ганьба Луніна: чому перемога Барселони над Реалом увійшла в історію

У центральному матчі 11 туру іспанської Ла Ліги Реал приймав Барселону. Розгромну перемогу на виїзді здобули каталонці, розбивши королівський клуб із рахунком 4:0.

У поєдинку було встановлено одразу декілька рекордів, тож Чемпіон вирішив розповісти, чому ця перемога Барселони над Реалом увійшла в історію.

Неперевершений Ямал

Мабуть, найбільша зірка каталонців та їхнє майбутнє Ламін Ямал став автором чергового рекорду. Він вже побив безліч "вічних" досягнень і не збирається зупинятися. Цього разу Ямал став наймолодшим автором голу в Ель Класіко (17 років 106 днів).

Ганебний матч для Луніна

Українець нарешті отримав шанс зіграти за "галактікос" після травми основного воротаря Тібо Куртуа, проте з огляду на результат поєдинку, краще цього б не сталося. Для Луніна це четверте класико в кар'єрі та перша поразка. До цього він завжди перемагав Барселону.

Барселона захистила свій рекорд

Якби Реал не програв каталонцям, то продовжив би свою безпрограшну серію до 43 матчів, повторивши тим самим рекордну серію самої Барселони 2017-18 років. Проте підопічні Ганса-Дітера Фліка зробили все можливе, аби не допустити цього.