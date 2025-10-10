Іспанський гранд зацікавлений у підписанні українського голкіпера

Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов потрапив до сфери інтересів мадридського Реала.

Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією видання, мадридці мають гарні відгуки про 20-річного голкіпера і скаути клубу дуже вражені його прогресом, вони уважно стежать за розвитком воротаря молодіжної збірної України та вважають, що він має дуже високий потенціал.

Як відомо, за Реал виступає ще один український голкіпер – Андрій Лунін.

У поточному сезоні Владислав зіграв 6 матчів за Жирону, пропустивши 10 голів.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.

Напередодні стало відомо, що український голкіпер подорожчав удвічі й тепер оцінюється в 400 тисяч євро.