Жирона оголосила про підписання українського воротаря
ФК Жирона
Колишній воротар СК Дніпро-1 Владислав Крапивцов підписав контракт з іспанською Жироною.
Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.
Угода українського голкіпера та іспанського клубу розрахована до 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Крапивцов тренувався з першою командою каталонців близько двох тижнів та пройшов медогляд.
У минулому сезоні 19-річний воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1 за яку зіграв 25 матчів в чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента.