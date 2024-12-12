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Жирона оголосила про підписання українського воротаря

Станіслав Лисак — 12 грудня 2024, 17:49
Жирона оголосила про підписання українського воротаря
ФК Жирона

Колишній воротар СК Дніпро-1 Владислав Крапивцов підписав контракт з іспанською Жироною.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Угода українського голкіпера та іспанського клубу розрахована до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Крапивцов тренувався з першою командою каталонців близько двох тижнів та пройшов медогляд.

У минулому сезоні 19-річний воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1 за яку зіграв 25 матчів в чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента.

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