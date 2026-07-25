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Реал готує понад 100 мільйонів на 19-річного вінгера

Олег Дідух — 25 липня 2026, 12:02
Реал готує понад 100 мільйонів на 19-річного вінгера
Ян Діоманде
Getty Images

Вінгер РБ Лейпциг і збірної Кот-д'Івуару Ян Діоманде може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, мадридський клуб уже провів переговори з самим Діоманде щодо умов особистого контракту. Вони завершилися позитивно, вінгер відкритий до переходу в Реал.

Мадридський клуб уже зробив першу пропозицію РБ Лейпциг щодо трансферу в розмірі 100 мільйонів євро. Ця пропозиція була відхилена, проте незабаром Реал планує повернутися з новою, покращеною пропозицією.

Раніше боротьбу за Діоманде вели Ліверпуль і ПСЖ, для самого вінгера пріоритетним варіантом були чемпіони Франції.

У сезоні-2025/26 на рахунку Діоманде 13 голів і 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

РБ Лейпциг Реал Мадрид Ян Діоманде

Ян Діоманде

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