Алаба визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 13:58
Давід Алаба
Getty Images

Австрійський захисник Реала Давід Алаба ухвали рішення покинути мадридський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

33-річний футболіст влітку стане вільним агентом, у нього закінчується контракт з "вершковими". Наразі невідомо, де оборонець планує продовжити футбольну кар'єру.

Алаба перейшов у Реал влітку 2021 року з Баварії на правах вільного агента, проте через травми не зумів повною мірою розкритися в Мадриді.

Цього сезону Давід зіграв за мадридський Реал 10 матчів, провівши на полі всього 240 хвилин. Результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його в 4 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Кіліан Мбаппе вимагає продати двох лідерів Реала заради трансферу зірки Баварії.

Реал Мадрид

