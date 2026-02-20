Мбаппе вимагає продати двох лідерів Реала заради трансферу зірки Баварії

Один із лідерів мадридського Реала Кіліан Мбаппе може кардинально змінити атакувальну лінію "Королівського клубу".

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією видання, французький форвард хоче змінити атаку іспанського гранда, тому прагне побачити у футболці "вершкових" свого друга та партнера по збірній Майкла Олізе. Натомість Кіліан вимагає трансферу в інші команди обох вінгерів Реала – Родріго та Вінісіус Жуніора.

Олізе має чинний контракт із мюнхенською Баварією до кінця червня 2029-го. Його трансферна вартість оцінюється у 130 мільйонів євро.

Відзначимо, що влітку 2024-го Олізе перебрався із англійського Крістал Пелес до Мюнхена. У футболці Баварії 24-річний правий вінгер вже провів 89 матчів, у яких забив 33 голи та віддав 48 асистів.

Разом із мюнхенцями став чемпіоном Німеччини (2024/25) та володарем Суперкубку країни (2025/26). Олізе у футбольному світі вважається одним із найперспективніших атакувальних гравців планети.

Раніше Мбаппе заступився за Вінісіуса, який став жертвою расизму під час першого стикового поєдинку 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 Бенфіка – Реал (0:1).