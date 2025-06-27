Реал втратив ключового гравця через травму

Захисник мадридського Реала Давид Алаба отримав травму та більше не зіграє на Клубному чемпіонаті світу-2025.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Детальне медичне обстеження діагностувало у гравця розтягнення камбалоподібного м'яза лівої ноги. "Вершкові" не вказали терміни відновлення оборонця.

За даними СOPE, Алаба вибув щонайменше на місяць. Це означає, що він пропустить решту клубного чемпіонату світу.

Зауважимо, що у ніч з 26 на 27 червня мадридський Реал здобув розгромну перемогу над Зальцбургом та з першого місця кваліфікувався у плейоф клубного чемпіонату світу.

У 1/8 фіналу турніру підопічні Хабі Алонсо зустрінуться з Ювентусом. З повною сіткою плейоф КЧС можна ознайомитися за цим посиланням.