Реал — Аталанта 2:0: огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид переграв Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА 2024. Матч завершився з рахунком 2:0.

Огляд гри

"Вершкові" вшосте виграли Суперкубок УЄФА, ставши одноосібно найуспішнішим клубом у цьому турнірі. Барселона та Мілан мають по п'ять перемог.

Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін, який увесь матч провів на лаві запасних, виграв десятий трофей у складі мадридського клубу.

Читайте також : Фото Модрич став найтитулованішим гравцем в історії Реала

Суперкубок УЄФА 2024

14 серпня

Реал — Аталанта 2:0 (0:0)

Голи: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді — Тчуамені, Вальверде, Беллінгем — Родріго (Модрич, 77), Мбаппе (Діас, 83), Вінісіус

Аталанта: Муссо — Джімшіті, Хін, Колашинац (Баккер, 71) — Дзаппакоста (Годфрі, 62), де Рон, Пашалич, Едерсон, Руджері — де Кетеларе (Ретегі, 62), Лукман