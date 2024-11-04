Куртуа не потрапив у заявку на матч з Міланом

Бельгійський воротар Тібо Куртуа залишився поза заявкою Реала на матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це стало відомо з офіційного сайту "королівського клубу".

Натомість Андрій Лунін потрапив до списку гравців. Нещодавно повідомлялося, що українець відіграє ще як мінімум два матчі до міжнародної перерви, оскільки в клубі не хочуть форсувати відновлення Куртуа.

Матч Реал – Мілан відбудеться вже завтра, 5 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Лунін провів три матчі, в яких пропустив 5 голів, 4 з яких – у нещодавньому Ель Класіко проти Барселони.