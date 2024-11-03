У Луніна є ще як мінімум два матчі, щоб проявити себе – джерело

В Реалі вирішили не форсувати повернення Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Defensa Central.

Бельгієць вже повернувся до тренувань у загальній групі, але, за інформацією джерела, він повернеться на поле вже після міжнародної перерви, тож у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана та в поєдинку Ла Ліги з Осасуною ворота "вершкових" захищатиме Андрій Лунін.

Нагадаємо, тиждень тому українець зіграв проти Барселони. У другому таймі Луніну довелося чотири рази діставати м’яч із сітки воріт – Ель Класіко завершилося розгромною поразкою "бланкос".

Вчора, 2 листопада, Реал мав зіграти з Валенсією, але гру перенесли через руйнівні наслідки шторму "Дана". Наступний матч Реал проведе проти Мілана в Лізі чемпіонів. Зустріч відбудеться у вівторок, 5 листопада.