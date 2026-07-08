Новий тренер Фулгема хоче підписати трьох гравців Реала

Одразу три гравці мадридського Реала можуть продовжити кар'єру в Фулгемі.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні Фулгем очолив Альваро Арбелоа, який ще у минулому сезоні працював із Реалом. І тепер іспанський фахівець хоче переманити до стану "Котеджерів" одразу трьох своїх колишніх підопічних.

Йдеться про захисника Франа Гарсію, форварда Гонсало Гарсію та вінгера Франко Мастантуоно. Останнього Фулгем прагне взяти в оренду, перших двох – придбати.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 Фулгем фінішував на 11-й позиції у турнірній таблиці АПЛ. Лондонці відстали лише на одне очко від єврокубкової зони.

Це перший тренерський досвід для Арбелоа за межами Реала. До цього він працював тільки у структурі "вершкових".