Захисник Реала перейшов у Бетіс

26-річний лівий захисник Реала Фран Гарсія став гравцем Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав чотирирічний контракт - до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Гарсія є вихованцем мадридського Реала. Минулого сезону він провів 29 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, взимку гравець хотів перейти в англійський Борнмут. Проте керівництво "вершкових" заблокувало трансфер.

Також він критикував Кіліана Мбаппе та інших гравців Реала, яких не назвав, з приводу їх недбалої гри в оборонних діях.

Раніше повідомлялося, що Бетіс зацікавлений у трансфері нападника Роми та збірної України Артема Довбика.