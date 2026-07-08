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Захисник Реала перейшов у Бетіс

Олександр Булава — 8 липня 2026, 22:20
Захисник Реала перейшов у Бетіс

26-річний лівий захисник Реала Фран Гарсія став гравцем Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав чотирирічний контракт - до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Гарсія є вихованцем мадридського Реала. Минулого сезону він провів 29 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, взимку гравець хотів перейти в англійський Борнмут. Проте керівництво "вершкових" заблокувало трансфер.

Також він критикував Кіліана Мбаппе та інших гравців Реала, яких не назвав, з приводу їх недбалої гри в оборонних діях.

Раніше повідомлялося, що Бетіс зацікавлений у трансфері нападника Роми та збірної України Артема Довбика.

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Реал Бетіс

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