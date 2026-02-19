Реал готовий викласти 100 мільйонів за зірку ПСЖ – ЗМІ

Мадридський Реал стежить за виступами 20-річного правого вінгера французького ПСЖ Дезіре Дуе.

Про це повідомляє El Nacional.

Іспанський гранд планує оформити трансфер талановитого гравця у літнє трансферне вікно 2026. "Вершкові" готові викласти за француза 100 мільйонів євро. Окрім цього Реал спробує переманити зірку парижан, пообіцявши йому більше ігрової практики, аніж той має у столиці Франції.

Чинний контракт Дезіре з ПСЖ розрахований до кінця червня 2029-го.

Нагадаємо, що Дуе виступає за паризький клуб із літа 2024-го, відколи перебрався з Ренна. У футболці парижан вінгер вже провів 84 гри (24 голи та 21 асист). У поточному сезоні-2025/26 Дезіре взяв участь у 23-х зустрічах ПСЖ, у яких забив 8 м'ячів та віддав 5 гольових передач. Сумарно провів на полі 1333 хвилини.

Також за спиною 20-річного футболіста вже 5 поєдинків за збірну Франції (1 результативний удар).

ПСЖ у цьому сезоні посідає друге місце у таблиці Ліги 1, набравши 51 бал. Команда Луїса Енріке відстає від лідера Ланса лише одним пунктом.

Реал лідирує у перегонах за чемпіонство Ла Ліги (60 пунктів). Перевага над другою каталонською Барселоною складає лише 2 очки.

І ПСЖ, і Реал не змогли напряму вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Обидва клуби борються за цю путівку через 1/16. Парижани у першому стиковому матчі переграли Монако 3:2, а мадридці мінімально здолали Бенфіку (1:0).