Карвахаль може покинути Реал: чемпіон Європи розлючений через відсутність великої ігрової практики
Правий захисник Дані Карвахаль незадоволений мізерною ігровою практикою у мадридському Реалі останнім часом.
Про це повідомляє Marca.
Досвідчений футболіст залишився на лаві запасних "вершкових" у двох крайніх іграх – проти Мальорки та Баварії. В обидвох поєдинках мадридський гранд зазнав поразок із однаковим рахунком 1:2.
34-річний іспанський оборонець вважає, що навіть в такому віці може приносити користь команді на футбольному полі, тому не погоджується з розподілом ігрового часу від Альваро Арбелоа.
На тлі цього у Карвахаля виникали конфліктні ситуації з колишнім тренером Реала Хабі Алонсо та нинішнім наставником "Королівського клубу" Арбелоа.
Контракт капітана з Реалом розрахований до кінця червня 2026-го. Ймовірно, що іспанський клуб не буде продовжувати угоду з фланговим захисником.
За спиною Карвахаля 446 ігор (14 голів та 65 асистів) та завоював вже 26 трофеїв.
У поточному сезоні-2025/26 іспанець взяв участь у 18 матчах. Без результативних дій.
