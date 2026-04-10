Карвахаль може покинути Реал: чемпіон Європи розлючений через відсутність великої ігрової практики

Правий захисник Дані Карвахаль незадоволений мізерною ігровою практикою у мадридському Реалі останнім часом.

Про це повідомляє Marca.

Досвідчений футболіст залишився на лаві запасних "вершкових" у двох крайніх іграх – проти Мальорки та Баварії. В обидвох поєдинках мадридський гранд зазнав поразок із однаковим рахунком 1:2.

34-річний іспанський оборонець вважає, що навіть в такому віці може приносити користь команді на футбольному полі, тому не погоджується з розподілом ігрового часу від Альваро Арбелоа.

На тлі цього у Карвахаля виникали конфліктні ситуації з колишнім тренером Реала Хабі Алонсо та нинішнім наставником "Королівського клубу" Арбелоа.

Контракт капітана з Реалом розрахований до кінця червня 2026-го. Ймовірно, що іспанський клуб не буде продовжувати угоду з фланговим захисником.

За спиною Карвахаля 446 ігор (14 голів та 65 асистів) та завоював вже 26 трофеїв.

У поточному сезоні-2025/26 іспанець взяв участь у 18 матчах. Без результативних дій.

