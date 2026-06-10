Стало відомо, коли Реал презентує Моурінью в якості головного тренера

Офіційна презентація Жозе Моурінью в якості головного тренера мадридського Реала відбудеться лише в липні.

Про це повідомляє Аранча Родрігес.

Напередодні Реал уже викупив контракт Моурінью у Бенфіки, і офіційне оголошення про призначення португальця очікується найближчим часом. Проте презентація тренера перед вболівальниками та пресою відбудеться аж у липні.

Очікується, що підготовка Реала до нового сезону під керівництвом Моурінью розпочнеться 13 липня. Напередодні португалець провів нараду з керівництвом Реалу, де обговорювалися плани на літній трансферний ринок.

Нагадаємо, за дострокове розірвання контракту Моурінью з Бенфікою Реал заплатив 15 мільйонів євро. У Мариді він замінить Альваро Арбелоа, якого звільнили напередодні.