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Стало відомо, коли Реал презентує Моурінью в якості головного тренера

Олег Дідух — 10 червня 2026, 16:43
Стало відомо, коли Реал презентує Моурінью в якості головного тренера
Жозе Моурінью
Getty Images

Офіційна презентація Жозе Моурінью в якості головного тренера мадридського Реала відбудеться лише в липні.

Про це повідомляє Аранча Родрігес.

Напередодні Реал уже викупив контракт Моурінью у Бенфіки, і офіційне оголошення про призначення португальця очікується найближчим часом. Проте презентація тренера перед вболівальниками та пресою відбудеться аж у липні.

Очікується, що підготовка Реала до нового сезону під керівництвом Моурінью розпочнеться 13 липня. Напередодні португалець провів нараду з керівництвом Реалу, де обговорювалися плани на літній трансферний ринок.

Нагадаємо, за дострокове розірвання контракту Моурінью з Бенфікою Реал заплатив 15 мільйонів євро. У Мариді він замінить Альваро Арбелоа, якого звільнили напередодні.

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