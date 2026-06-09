Атлетико висміяв Реал за невдалий трансфер Альвареса
Мадридський Атлетико висміяв Реал у невдалій спробі придбати нападника "матрацників" Хуліана Альвареса за 150 млн євро.
Про це йдеться в заяві клубу в соцмережі "Х".
"Офіційне повідомлення з нашими поясненнями щодо офіційного звернення наших сусідів.
1. У вас обрізали відео з Папою, де він казав, що теж вболіває за Атлетико.
2. Ви, мабуть, сплутали ввічливість із вдячністю, але щоб не було сумнівів: ми вам ні за що не вдячні.
3. Ми не розглядаємо і не оцінюємо жодної пропозиції щодо Хуліана.
4.Як ми можемо не ладнати, якщо ви змушуєте нас сміятися навіть більше, ніж Барселона.
З огляду на добрі взаємини з вашим новим президентом, подивимося, чи залишите ви в спокої "крадіжку" гравців з нашої академії. Щиро дякуємо, Реал!", – йдеться в заяві.
Напередодні була інформація, що Альварес ухвалив рішення покинути Атлетико влітку поточного року. Пріоритетним варіантом продовження кар'єри Альвареса є Барселона.
За інформацією Фабріціо Романо, також Альваресом цікавляться ПСЖ і кілька неназваних клубів з АПЛ, де форвард уже виступав за Манчестер Сіті.
У минулому сезоні на рахунку 26-річного Альвареса 20 голів і 9 асистів у 49 матчах за Атлетико в усіх турнірах.