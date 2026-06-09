Атлетико висміяв Реал за невдалий трансфер Альвареса

Мадридський Атлетико висміяв Реал у невдалій спробі придбати нападника "матрацників" Хуліана Альвареса за 150 млн євро.

Про це йдеться в заяві клубу в соцмережі "Х".

"Офіційне повідомлення з нашими поясненнями щодо офіційного звернення наших сусідів.

1. У вас обрізали відео з Папою, де він казав, що теж вболіває за Атлетико.

2. Ви, мабуть, сплутали ввічливість із вдячністю, але щоб не було сумнівів: ми вам ні за що не вдячні.

3. Ми не розглядаємо і не оцінюємо жодної пропозиції щодо Хуліана.

4.Як ми можемо не ладнати, якщо ви змушуєте нас сміятися навіть більше, ніж Барселона.

З огляду на добрі взаємини з вашим новим президентом, подивимося, чи залишите ви в спокої "крадіжку" гравців з нашої академії. Щиро дякуємо, Реал!", – йдеться в заяві.