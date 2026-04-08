18-річний хавбек Реала побив рекорд легенди клубу в Лізі чемпіонів

18-річний півзахисник Реала Тіаго Пітарч побив рекорд легендарного Рауля Гонсалеса в Лізі чемпіонів.

Напередодні Реал у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів вдома програв Баварії 1:2. Пітарч у цьому матчі вийшов у основі та провів на полі 62 хвилини, після чого був замінений на Рауля Гонсалеса.

У віці 18 років і 247 днів Пітарч став наймолодшим гравцем у історії Реала, який взяв участь у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Попередній рекорд належав легендарному форварду Раулю Гонсалесу, який у березні 1996 року зіграв проти Ювентуса у віці 18 років і 253 днів.

Для Пітарча це перший сезон у дорослій команді Реала. Він взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 510 хвилин.