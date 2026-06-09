Реал запропонував 150 млн євро за трансфер лідера Атлетико

Мадридський Реал зробив офіційну пропозицію столичному Атлетико щодо трансферу нападника збірної Аргентини Хуліана Альвареса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Реал Мадрид повідомляє, що після сьогоднішнього засідання правління він зробив пропозицію клубу Атлетико Мадрид у розмірі 150 мільйонів євро за права на гравця Хуліана Альвареса. Після вивчення та оцінки пропозиції, зробленої в рамках добрих взаємин між двома клубами, мадридський Атлетико подякував за неї та відхилив її, посилаючись на суму відступних за гравця", — йдеться у заяві "вершкових".

Напередодні була інформація, що Альварес ухвалив рішення покинути Атлетико влітку поточного року. Пріоритетним варіантом продовження кар'єри Альвареса є Барселона.

За інформацією Фабріціо Романо, також Альваресом цікавляться ПСЖ і кілька неназваних клубів з АПЛ, де форвард уже виступав за Манчестер Сіті.

У минулому сезоні на рахунку 26-річного Альвареса 20 голів і 9 асистів у 49 матчах за Атлетико в усіх турнірах.