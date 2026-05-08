Гвардіолу визнали найкращим тренером місяця в АПЛ

Олександр Булава — 8 травня 2026, 15:47
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола був визнаний найкращим тренером квітня в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Сіті під керівництвом іспанця здобули важливу перемогу над Арсеналом з рахунком 2:1, обіграли Челсі (3:0) та здолали Бернлі з рахунком 1:0.

Гвардіола вже 13 разів отримував нагороду "тренер місяця", що є третім показником в історії.


ТренерНагороди
Сер Алекс Фергюсон27
Арсен Венгер15
Жузеп Гвардіола13
Девід Моєс11


Зазначимо, що наразі Манчестер Сіті відстає від Арсенала на п'ять очок в турнірній таблиці та має гру в запасі. Наступний поєдинок підопічні Гвардіоли проведуть 9 травня проти Брентфорда.

Раніше повідомлялось, що атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден незабаром продовжить контракт із клубом.

