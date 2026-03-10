Реал – Манчестер Сіті: текстова трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 11 березня, відбудеться найгучніший за вивіскою поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал зустрічатиметься з Манчестер Сіті.

Гру у столиці Іспанії прийматиме "Сантьяго Бернабеу". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Манчестер Сіті безпосередньо у цій новині.

Матч у Мадриді буде обслуговувати італійська бригада арбітрів на чолі з Мауріціо Маріані.

Зазначимо, що до цього команди 15 разів протистояли одна одній. Мінімальну перевагу мають мадридці.

Вони тріумфували шість разів при п'яти поразках, а ще чотири рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів – 29:29.

Нагадаємо, що "містяни" пробились до цієї стадії турніру напряму, посівши восьме місце на етапі ліги. "Вершкові" ж ще грали в 1/16 фіналу, де здолали Бенфіку.