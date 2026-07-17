Ми хотіли зіграти у фіналі, а не в цій грі, але у нас немає вибору: Конате – про матч за третє місце ЧС-2026 з Англією

Центральний захисник збірної Франції Ібраїма Конате зазначив, що у команди немає бажання грати у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026 з Англією, оскільки вона хотіла брати участь у фіналі мундіалю.

Його слова передає AS.

"Я бачив, що Томас Тухель сказав, що ніхто не хоче грати в цьому матчі за третє місце. Він має рацію в тому сенсі, що ми хотіли зіграти у фіналі, а не в цьому матчі. Але у нас немає вибору".

Також центрбек мадридського Реала порівняв матч півфіналу цьогорічної світової першості з "Фурією Рохою" з очним протистоянням в 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024, зазначивши, що тоді іспанці були сильнішими, а Ямал був у кращій формі, ніж зараз.

"Та Іспанія з чемпіонату Європи була навіть сильнішою за ту, з якою ми зіграли цього тижня: Ямал був у формі на 100 %, Ніко Вільямс – теж на 100 %. Цього тижня ми погано зіграли проти них, я цього не заперечую, але Ямал не був у найкращій формі".

Зауважимо, що "бронзовий" фінал між Францією та Англією на чемпіонаті світу-2026 відбудеться 19 липня та розпочнеться о 00:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що "Ле Бле" не змогли пробитися до фіналу чемпіонату світу-2026, поступившись команді Луїса де ла Фуенте з рахунком 0:2. Водночас "Три Леви" вийшли з боротьби за звання найкращої збірної планети, програвши аргентинцям – 1:2.