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Реал оголосив про підписання захисника Ліверпуля

Олег Дідух — 18 червня 2026, 12:25
Реал оголосив про підписання захисника Ліверпуля
Ібраїма Конате
Getty Images

Центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 27-річний французом розраховано на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Конате перейшов у Реал на правах вільного агента – його контракт із Ліверпулем спливає наприкінці поточного місяця.

Кольори Ліверпуля Конате захищав з 2021 року, коли перейшов із РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро. Наразі трансферна вартість француза оцінюється в 45 мільйонів. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи в 51 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.

Це вже друге підписання Реалом зіркового вільного агента за останні два дві. Напередодні гравцем мадридського клубу став Бернарду Сілва з Манчестер Сіті.

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