Реал оголосив про підписання захисника Ліверпуля

Центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 27-річний французом розраховано на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Конате перейшов у Реал на правах вільного агента – його контракт із Ліверпулем спливає наприкінці поточного місяця.

Кольори Ліверпуля Конате захищав з 2021 року, коли перейшов із РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро. Наразі трансферна вартість француза оцінюється в 45 мільйонів. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи в 51 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.

Це вже друге підписання Реалом зіркового вільного агента за останні два дві. Напередодні гравцем мадридського клубу став Бернарду Сілва з Манчестер Сіті.