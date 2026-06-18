Реал оголосив про підписання захисника Ліверпуля
Центральний захисник Ліверпуля та збірної Франції Ібраїма Конате став гравцем мадридського Реала.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Контракт із 27-річний французом розраховано на чотири роки – до кінця червня 2030 року. Конате перейшов у Реал на правах вільного агента – його контракт із Ліверпулем спливає наприкінці поточного місяця.
Кольори Ліверпуля Конате захищав з 2021 року, коли перейшов із РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро. Наразі трансферна вартість француза оцінюється в 45 мільйонів. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи в 51 матчі в усіх турнірах на клубному рівні.
Це вже друге підписання Реалом зіркового вільного агента за останні два дві. Напередодні гравцем мадридського клубу став Бернарду Сілва з Манчестер Сіті.