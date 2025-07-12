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Ліверпуль підготував для центрального захисника новий контракт

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 09:46
Ліверпуль підготував для центрального захисника новий контракт
Ібраїма Конате
instagram.com/ibrahimakonate

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате підпише новий довгостроковий контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Сторони продовжать свою співпрацю до літа 2030 року, тоді як чинна угода спливала у 2026-му.

Конате перебрався до Ліверпуля у 2021 році із того часу виграв з клубом усі можливі трофеї. На рахунку центрбека 132 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 5 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль назавжди закріпив за Жотою 20-й номер.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Ібраїма Конате

Ібраїма Конате

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