Ліверпуль підготував для центрального захисника новий контракт

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате підпише новий довгостроковий контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Сторони продовжать свою співпрацю до літа 2030 року, тоді як чинна угода спливала у 2026-му.

Конате перебрався до Ліверпуля у 2021 році із того часу виграв з клубом усі можливі трофеї. На рахунку центрбека 132 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 5 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль назавжди закріпив за Жотою 20-й номер.