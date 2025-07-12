Ліверпуль підготував для центрального захисника новий контракт
Ібраїма Конате
instagram.com/ibrahimakonate
Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате підпише новий довгостроковий контракт з клубом.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Сторони продовжать свою співпрацю до літа 2030 року, тоді як чинна угода спливала у 2026-му.
Конате перебрався до Ліверпуля у 2021 році із того часу виграв з клубом усі можливі трофеї. На рахунку центрбека 132 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 5 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль назавжди закріпив за Жотою 20-й номер.