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Захисник Реала отримав травму в розташуванні збірної Франції

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 14:41
Захисник Реала отримав травму в розташуванні збірної Франції
Ібраїма Конате
x.com/equipedefrance

Центральний захисник мадридського Реала Ібраїма Конате не допоможе збірній Франції під час поточної паузи на матчі національних збірних.

Про це повідомляє пресслужба дворазових чемпіонів світу.

Він зазнав незначної травми у розташуванні національної команди та повернувся у розташування Реала. У Конате виявили легке розтягнення зв'язок правого коліна. Терміни відновлення наразі не називаються.

Замість Конате до табору збірної Франції прибув Лені Йоро з Манчестер Юнайтед. Для нього це перший виклик до лав національної команди.

Під час поточної паузи на матчі збірних Франція проведе 4 матчі Ліги націй: два проти Бельгії (28 вересня та 5 жовтня), а також проти Туреччини (25 вересня) та Італії (2 жовтня).

Збірна Франції з футболу Лені Йоро Ібраїма Конате

Ібраїма Конате

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