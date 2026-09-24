Захисник Реала отримав травму в розташуванні збірної Франції

Центральний захисник мадридського Реала Ібраїма Конате не допоможе збірній Франції під час поточної паузи на матчі національних збірних.

Про це повідомляє пресслужба дворазових чемпіонів світу.

Він зазнав незначної травми у розташуванні національної команди та повернувся у розташування Реала. У Конате виявили легке розтягнення зв'язок правого коліна. Терміни відновлення наразі не називаються.

Замість Конате до табору збірної Франції прибув Лені Йоро з Манчестер Юнайтед. Для нього це перший виклик до лав національної команди.

Під час поточної паузи на матчі збірних Франція проведе 4 матчі Ліги націй: два проти Бельгії (28 вересня та 5 жовтня), а також проти Туреччини (25 вересня) та Італії (2 жовтня).