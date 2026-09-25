Мадридський Реал розкрив характер травми Конате

Мадридський Реал розкрив деталі ушкодження французького центрального захисника команди Ібраїма Конате.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Медична служба "вершкових" встановила, що у 27-річного захисника травма колатеральної зв'язки правої ноги. Його відновлення триватиме під наглядом клубу.

За даними видання Marca, клуб та гравець очікують, що він зможе грати вже після завершення паузи на збірні.

Наступний матч Реала відбудеться 10 жовтня. Мадридці протистоятимуть Вільярреалу у межах 8-го туру Ла Ліги. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Конате отримав це ушкодження у розташуванні збірної Франції перед стартом Ліги націй.

Додамо, що 27-річний француз перейшов з англійського Ліверпуля до "королівського" клубу влітку цього року. За цей час провів за команду 7 матчів (без результативних дій).