Містер надійність на приємному роздоріжжі. Де продовжить кар'єру Забарний

Захисник клубу Англійської Прем'єр-ліги та збірної України Ілля Забарний проводить найкращий сезон у кар'єрі. Ексфутболіст Динамо є не просто стабільним футболістом стартового складу своєї команди, а й, по суті, незамінним гравцем. З 11-ти проведених Борнмутом в АПЛ матчів Забарний відіграв кожен поєдинок від першого до останнього свистка.

Не дивно, що таким парубком активно цікавляться більш амбітні та заможні клуби. Трансферна вартість 189-сантиметрового оборонця складає не менш як 32 мільйони євро. З високою вірогідністю та за повідомленнями ЗМІ, український центрбек не залишить Туманний Альбіон, тож і наступним роботодавцем Забарного буде ще один англійський клуб. Трансфер може відбутися вже в січні – поки попит на українця сягає найвищої межі, його нинішній клуб прагнутиме отримати за одного зі своїх найкращих виконавців максимальну суму.

Фото з соціальних мереж

Чемпіон розглянув найбільш вірогідних претендентів на 22-річного футболіста. Й обрав найкращий, найперспективніший та найвірогідніший варіанти.

Челсі

В таборі "синіх" досвід залучення української робочої сили вже мають. Досвід, треба сказати, не найкращий. Ні Андрій Шевченко у вже далекому 2006-му, ні Михайло Мудрик з 2023-го, своїми на "Стемфорд Бридж" не стали. Звісно, у випадку з колишнім футболістом Шахтаря все ще нібито може змінитися, однак такі шанси тануть з кожним днем. Втім, у Забарного є всі можливості долю земляків не повторити. Хоча б тому, що такий перехід може статися вже після того, як новий потенційний українець у складі "синіх" знає, що таке АПЛ, зсередини.

Фото з соціальних мереж

Енцо Мареска на чолі лондонців поки справляється. На перший погляд, непоганими є й показники команди в обороні – 13 пропущених у 11 турах. Однак лідера захисної лінії, на якого б рівнялися інші беки, в команді наразі нема. Багато в чому такий стан речей викликаний показником середнього віку лондонців – 24 роки. І будь-який із сьогоднішніх центрбеків "синіх", серед яких і найбільш досвідчені – Аксель Дісасі та Тосін Адарібіойо, сильнішими за Забарного на своїй позицію аж ніяк не виглядають. Таку "вакансію" міг би зайняти саме Забарний.

Тоттенгем

Найкращий варіант з точки зору "обережного" просування кар’єрними сходами. "Шпори" не назвеш клубом, з яким Забарний зможе претендувати на титули вже з першого дня після переходу, однак це вагомий крок уперед. Тоттенгем має стабільну фінансову базу, великі амбіції та непоганий склад, що дозволяє претендувати на потрапляння у єврокубки, а головне – за рік-два опинитися уже в реальному гранді, отримавши нову порцію безцінного досвіду.

Фото з соціальних мереж

Перспективним колишній клуб нинішнього головного тренера виглядає і у вимірі вірогідних конкурентів Забарного. Поки Міккі ван де Вен травмований, у центрі захисту "шпор" заправляють Крістіан Ромеро та Раду Дрегушин. Другого реальною перешкодою ігровій практиці українця точно не назвеш, перший же зразком надійності не виступає. Саме можливу зв'язку з 23-річним нідерландським шульгою в Тоттенгемі можуть розглядати в якості варіанту покращення взаємодії поки далекого від ідеалу захисту.

Манчестер Сіті

Найпотужніший претендент на Забарного встиг провести вже кілька неоднозначних матчів. Невдала серія "містян" стала втіленням кризи ідей Жозепа Гвардіоли. Серед іншого – і у вимірі гри в обороні. Лише в останніх 4 пекельних для захисту команди матчах Сіті пропустив 10 м'ячів, і в кожній грі у їхні ворота залітало не менш як по 2 голи.

Фото з соціальних мереж

Кількісно центр захисту МС укомплектований більш ніж достатньо. Рубен Діаш, Мануель Аканджи, Натан Аке, Джон Стоунз та Йошко Гвардіол. П'ятьох центрбеків для проведення грамотної ротації протягом тривалого сезону нібито цілком вистачає. Однак на виході стабільно високий рівень утримує лише перший, а останній займає позицію лівого центрального захисника й прямим конкурентом Забарному бути аж ніяк не може. Ризики невеликої кількості ігрових хвилин, щонайменше, у перші місяці перебування в команді, "компенсуються" можливістю виграшу перших трофеїв у Англії без розкачки.

Манчестер Юнайтед

Інший клуб з Манчестера вже традиційно для останніх років шанувальників розчаровує, й високому статусу одного з найбагатших та наймогутніших клубів світу аж ніяк не відповідає. Нинішня 13 позиція в таблиці АПЛ для Юнайтед – жалюгідна. Зміна тренера виявилася неминучою. Як і подальший пошук підсилення команди на ринку вже "під" португальського фахівця.

Фото з соціальних мереж

Ні земляк уже колишнього наставника команди Матейс де Лігт, ні, тим паче, 19-річний Лені Йоро, змінити на краще показники та стійкість оборони Юнайтед не змогли. Наразі "червоні дияволи" серед претендентів на Забарного не називаються. Однак, враховуючи цифри оборони команди, та літню комплектацію МЮ зі зрозумілих причин зовсім без урахування побажань Рубена Аморіма, пошук якісного підсилення на критично важливу позицію в межах клубів АПЛ – питання найближчого часу. І в цьому контексті варіант з МЮ як усе ще одним з найперспективніших проєктів у світовому клубному футболі загалом не цікавим для Забарного бути не може.