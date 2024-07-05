Легендарний Кроос провів останній матч у кар'єрі

Легендарний півзахисник Реала, Баварії та збірної Німеччини Тоні Кроос провів останній матч у кар'єрі.

34-річний хавбек разом з "бундестім" зазнав поразки від Іспанії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024. Раніше він заявив, що завершить професійну кар'єру після континентальної першості.

Німець є вихованцем Баварії, за яку виступав з 2007 по 2014 роки. Далі Кроос продовжив кар'єру у складі "вершкових" та провів там 10 років.

Кроос шість разів ставав переможцем Ліги чемпіонів — у 2013 році з Баварією, а також у 2016, 2017, 2018, 2022 та 2024 роках із Реалом. Хавбек тричі ставав чемпіоном Німеччини та чотири рази вигравав Ла Лігу в складі мадридців.

Загалом Тоні провів за кар'єру 754 матчі, забив 73 голи та віддав 166 асистів.