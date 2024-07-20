Реал не збирається відпускати Луніна

Мадридський Реал не збирається відпускати воротаря збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що клуби, які захочуть його орендувати, повинні будуть заплатити 30 мільйонів євро. Керівництво "вершкових" не хоче віддавати свого голкіпера задарма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.

Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.

Напередодні повідомлялося, що голкіпер відмовився переходити в клуб Саудівської Аравії.