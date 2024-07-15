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Лунін відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії

Олександр Булава — 15 липня, 19:05
Лунін відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін відхилив щедру пропозицію від одного із клубів Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Bernabéu Digital.

25-річний воротар проводив переговори з Суверенним фондом Саудівської Аравії щодо можливого трансферу в один із неназваних клубів.

У підсумку Лунін відхилив пропозицію про трансфер, оскільки хоче виступати на найвищому рівні у Європі.

Наразі воротар вже прибув на тренувальну базу мадридського Реала для підготовки до сезону-2024/25. Він потрапив у першу групу гравців, які пройдуть заплановані медичні тести та розпочнуть тренування.

Раніше повідомлялося, що українець може замінити Бекера в Ліверпулі у разі його переходу в клубі із Саудівської Аравії.

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Андрій Лунін

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