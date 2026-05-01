Вибив двері роздягальні і довів до сказу Хаві: Хосе Бордалас – король харамболу, який зламав Ла Лігу

А чи бачили ви дійсно огидний футбол, від якого фізично нудить?

В Іспанії-от переконані, що навіть не здогадувалися, як він насправді виглядає, допоки в Ла Лігу не прийшов Хосе Бордалас.

Легендарний тренер!

Суцільні затримки часу, дрібні фоли, лонгболи в нікуди, провокації, симуляції. Кров з очей! І, тим не менше, Бордалас – єдина причина, чому всі ці роки Хетафе виступає у елітному дивізіоні.

Чемпіон розповідає про тренера, який демонструє той бік футболу, якого краще б не існувало.

***

А ви вже в курсі, що таке "харамбол"?

Це нове і дуже ємке словечко прийшло не так давно із TikTok.

Якщо коротко, то це надто обережний чи оборонний стиль футболу, який передбачає повне ігнорування атаки заради результату – найчастіше 0:0 або 1:0.

Це може бути як "автобус", що любили паркувати Жозе Моурінью з Дієго Сімеоне...

... так і безглузді, боязкі володіння м'ячем без намагання створити гостроту, як у Мікеля Артети в Арсеналі.

Все зрозуміло?

І, як у кожного напряму, в "харамболу" є свій король. Хосе Бордалас та його Хетафе займають 6-те місце у Ла Лізі та прориваються в єврокубки, хоча їхня атака забила лише 28 голів у 33 турах – другий найгірший показник в Іспанії.

🤯 Despite scoring just 28 goals in 32 games in La Liga, Getafe CF have climbed to 6th in the table.



▪️ They've now won 7 of their last 10 games.

▪️ They haven't scored more than 2 goals in any game this season.

▪️ They've won 1-0 four times.

▪️ They've lost 1-0 eight times.

▪️… pic.twitter.com/mp9KmJZjWI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 24, 2026

"Жодна нормальна людина не стане таке дивитися, бо це не матч, а ганьба", – запевняє Хаві.

"Це неповага. Різниця між нами й ними – мільярд євро", – гнівається на те Хосе.

При тому праві почасти вони обоє.

***

Як же грає цей страшний Хетафе Бордаласа?

Повірте, якщо ви хоч раз його бачили, то в житті не забудете.

Цього сезону Хета виграв у Реала Сосьєдад із 0 ударів у площину воріт, 0 створених шансів, 0,13 очікуваного голу (xG) та 34% володіння м'ячем. Єдиний гол баски забили самі собі.

У Хетафе найнижчий показник xG у Ла Лізі – лише 24,6. Навіть Ов'єдо, який вже точно вилетить в Сегунду, атакує гостріше.

Команда Бордаласа створила найменше "великих шансів" (42), найрідше торкалася до м'яча в чужому штрафному (471) і найменше за всіх ним володіла (39,3%).

Лише двоє гравців Хетафе – центрхави Луїс Мілья та Маріо Мартін – мають понад 50% точних передач, бо команда постійно б'є "кудись вперед". Їхня система заснована на хаосі та боротьбі. При цьому варто супернику заволодіти м'ячем, як сині звіріють – у них найбільше в топлігах фолів (493) та жовтих карток (91).

Тиск на суперника починається у центрі поля і дуже рідко – на чужій половині, аби не оголити тили.

Тили – найважливіше! Хетафе пропускає по голу за матч – лише у Барси з Реалом менше.

А як вони затягують час! В середньому матчі Хетафе м'яч знаходиться в грі лише 49 хвилин із 90, а, наприклад, у 2023-му проти Барселони команда Бордаласа примудрилася "вкрасти" аж 60 хвилин!

"Esto es futbol, papa", – коронну фразу тренера Хетафе люблять обігрувати ЗМІ.

І приводів вистачає, бо у синіх 7 перемог в 10 турах. У березні вони шокували Реал на "Сантьяго Бернабеу" – знову 1 гол та спровоковане вилучення. Хетафе завжди вірний собі.

***

Як, зрештою, і його тренер.

Бордалас виріс у бідній сім'ї, де був восьмою дитиною з десяти.

Далі – невдала кар'єра гравця і ще понад 20 років тренерства у нижчих дивізіонах аж до аматорів. Коли у 2016-му Хосе вивів Алавес до Прімери, його... звільнили, бо не повірили в його компетентність, уявляєте?

Ось так Хосе і опинився в Хетафе, який теж вивів до еліти з першої ж спроби.

"Життя в домі, де було багато людей, навчило мене ділити хатні справи порівно, виявляти до всіх повагу, працювати наполегливо. Я все життя працював, щоб зводити кінці з кінцями – я мив посуд, розносив газети, збирав дині на полях. Купити пару джинсів було для мене розкішшю", – ось хто такий Бордалас.

І саме тому вони з Хетафе підійшли одне одному, бо цей клуб теж дуже бідний.

Погляньте сюди – це стеля зарплат клубів Ла Ліги, що відображає їхній фінансовий стан. Бачите Хету? І отак в них щосезону.

Стеля зарплат Ла Ліги-2025/26, laliga.com

Весь поточний склад синіх коштує лише 82,9 млн євро на Transfermarkt – це менше, ніж Реал заплатив за одного Орельєна Чуамені.

**

І ні, Хетафе не розбагатіє. Жодних шансів.

Його колись давно заснували як муніципальний клуб із приземленою метою – відмивати гроші, отримані містом з продажу землі. Схема проста, як двері – мер Педро Кастро вливав гроші у клуб, які той потім переводив на рахунки "дружніх" компаній. Ніяких здобутків – Хета бовтався в нижчих лігах, непомітно виконуючи свою єдину функцію.

А потім бац – на початку 2000-х схемою зацікавилася прокуратура, відкрила справу. І що робити?

Хетафе тоді приватизував Анхель Торрес – віцепрезидент клубу ще "муніципальних" часів, який серед іншого збудував... ефектну хатину для мера Кастро.

Кримінальну справу, звісно, зам'яли – ніхто не винен, воно якось все само.

От і подумайте – чи користувався такий клуб популярністю в місті? Чи мала ця команда свою ідентичність?

У середині 2000-х Хетафе трохи сколихнув Іспанію, призначаючи тренерами легенд Бернда Шустера й Мікаеля Лаудрупа. Ну, але загалом це була пустка.

Навіть зараз у Хета найнижча відвідуваність у Ла Лізі – лише 8200 глядачів при тому, що стадіон "Колісеум" вміщує 16500.

І, до речі, показова історія з ареною: до 2023-го вона називалася "Колісеум Альфонсо Перес" на честь екснападника Барси й Реала, який тут народився. Втім, Альфонсо настільки байдужий клуб, що він ніколи не з'являвся на трибунах, тож його ім'я після численних запитів прибрали.

Отак дивляться на Хетафе у... Хетафе.

І саме тому Анхель Торрес не збирається ліпити з клубу щось більше.

Бордалас та його "харамбол" – єдина нитка, яка пов'язує Хету з елітою. Вона, може, й неестетична, але без неї сині вже давно були б казна-де.

***

Це вам не Артета, який грає у "харамбол" через страх оступитися.

У Бордаласа ніколи не було справжнього вибору:

"Іти на поводу романтики тренер може лише з відмінними гравцями. Колись так сказав мені Йохан Кройф. Ця порада від найбільшого тренера в історії запам'яталася мені на все життя. Мені треба адаптуватись до своїх гравців".

Тому-то Хосе ніколи не буває просто, бо за Хетафе грають ті, кому не місце в Прімері.

Так, на "Колізеї" вже легендарний статус мають Джене Даконам, що не закріпився в Сент-Трюйдені, та ексзапасний Бордо Мауро Арамбаррі.

Або історія Крістантуса Уче – це ж чистий кайф. Нігерієць пройшов всю Сахару пішки, влаштувався в Іспанії чорноробом, де його помітила Сеута з 3-го дивізіону і взяла собі опорником – мовляв, дебелий, міцний, згодиться. І знаєте, що зробив Бордалас? Він взяв цього хлопця без жодних навиків собі та перетворив на центрфорварда! Цей Уче забив 4 голи, зробив 6 результативних скидок і став відкриттям сезону!

Ось чому Хета такий прямий – складніші схеми ці хлопці не "потягнуть". Поодинці вони ніхто; купка невдах і посередностей, тому ставка Бордаласа – завжди на колектив.

Ніяких телефонів на обідом, усі знайомі не лише особисто, а й сім'ями; проведений разом час поза стадіоном вітається:

"Якщо спільно рухатися в одному напрямку, будете сильнішими. Команда – якщо у вас немає інопланетянина, як Мессі у Барселони, – має гребти в одному напрямку".

***

А щоб його колектив не розвалився під тиском індивідуально сильніших суперників, Бордалас підключає фізкультуру й психологію.

У нього є помічник з фітнесу Хав'єр Відаль – про його навантаження ходять легенди.

"Він контролює кожен аспект: дієту, відпочинок, тренування, тактику. А його тренування неймовірно важкі. Інтенсивність шалена, і він дуріє, коли не виконуєш те, що він каже", – розповідав ексгравець синіх Хуан Кала.

Що ж до мозку, то тут Хосе працює сам.

Тонко працює!

Іноді він тихо розповідає про видатних людей, які досягли висот, подолавши важкі перешкоди.

А буває й таке, що трощить холодильник, двері чи кидається тактичною дошкою у роздягальні.

"Спочатку він кличе захисників та розбиває телевізор. Потім кличе півзахисників та розбиває лампочку. Ще далі викликає нападників та трощить диван", – розповідає один з гравців Хета на правах анонімності.

Коли Бордаласу треба запалити команду – він робить усе. Якось раз перед Барсою Хосе змусив гравця тримати олівця між носом і верхньою губою, при цьому закотивши очі.

"Ось із таким божевільним обличчям ми маємо вийти і залякати їх!" – прозвучала передматчева установка, і вона спрацювала.

"Бордалас буває дивакуватим, але насправді він дуже розумний", – визнає Кала.

І те саме підтвердив після вечері з тренером Хетафе й Карло Анчелотті:

"Мені сподобалася наша розмова. Це дуже вихована та інтелігентна людина. Він інакше бачить гру, саме це мені сподобалося найсильніше".

Ще б пак, дурень не стане королем – і в "харамболі" теж.

***

Аж не віриться, що Бордаласу вже 62.

У мережі завірусилося його фото 20-річної давнини – і на ньому Хосе виглядає старшим, ніж зараз. Він п'є кров фанатів не просто так!

Opportune moment to remember that these two photos are of the same person.



Bordalás = Benjamin Button of football. pic.twitter.com/L4iVsnnZT9 — Matthew Clark (@MattClark_08) April 29, 2023

Якщо ж серйозно, то це феноменально, бо все відбувається посеред найбільш естетської футбольної культури Європи. Жоден іспанець не хоче, аби Ла Ліга асоціювалася з "харамболом", проте й дати ради Бордаласу вони не можуть. Він їх ще й тролить:

"В душі я був і залишаюся кройфістом!"

Ну, звісно.

На ділі філософія Хосе ближча до уругвайської "Чарра Гарруа" – боротьби за місце під сонцем усіма наявними засобами. Арамбаррі це якось підтвердив:

"Коли я був у нього в кабінеті, то побачив картину, що зображала дітей у формі Пеньяроля. Я сказав: "Не знав, що у тебе є щось з Уругваю". А він відповів: "Мені подобається, як ви боретеся з самого дитинства".

Ну хіба не красень?

Хіба цей інтелектуал заслуговує на образи, як-от від Хаві?!

Втім, поклавши руку на серце, відсутність у Бордаласа послідовників радує навіть більше за його успіхи. Один Хосе – це ще нічого. А уявляєте повну лігу Хетафе? От і правильно – краще не уявляти.

