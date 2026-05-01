Жирона з Циганковим вдома поступилася Мальорці в стартовому матчі 34 туру Ла Ліги

У п'ятницю, 1 травня, відбувся стартовий матч 34 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Жирона вдома поступилася Мальорці.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

Єдиним і переможним голом у складі Мальорки на 43-й хвилині відзначився Саму Коста, на що господарі поля так нічим і не змогли відповісти до фінального свистка.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та провів весь поєдинок.

У підсумку команди зрівнялися за очками (по 38), однак Мальорка обійшла команду Мічела за додатковими показниками, піднявшись на 15 сходинку.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

34 тур, 1 травня

Жирона – Мальорка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Саму Коста

Standings provided by Sofascore

Раніше повідомлялося, що Циганков опинився у сфері інтересів турецького Трабзонспора.