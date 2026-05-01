Циганков потрапив у основу Жирони на матч Ла Ліги

Вінгер збірної України Віктор Циганков потрапив у основний склад Жирони на матч 34 туру Ла Ліги проти Мальорки.

Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги, яка опублікувала стартові склади команд на матч.

Жирона: Гассаніга, Блінд, Віктор Рейс, Франсес, Мартінес, Бельтран, Вітсель, Рока Унахі, Циганков, Ечеверрі

Мальорка: Роман, Мохіка, Вальєнт, Маскарель, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Коста, Торре, Калумба, Мурікі

Матч Жирона – Мальорка відбудеться у п'ятницю, 1 травня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння саме господарів. Їх перемогу оцінюють у 2,12, тоді як на звитягу Мальорки стоїть коефіцієнт 3,66. Мирова – 3,40.

