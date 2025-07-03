Реал готовий продати зіркового бразильця

Мадридський Реал готовий розглянути пропозиції щодо трансферу бразильського нападника Родріго.

Про це повідомляє The Athletic.

Родріго в Мадриді вибуває з гри через гучне тріо Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема. Нещодавно 24-річний гравець вперше за 53 дні вийшов за мадридський клуб у першому матчі Клубного чемпіонату світу (нічия 1:1 проти Аль-Хілал 18 червня), але з того часу у трьох матчах за Алонсо зіграв лише 23 хвилини.

У клубі виникають сумніви щодо мотивації гравця на тренуваннях, хоча представники Родріго це заперечували.

Зазначається, що "вершкові" на чолі з головним тренером Хабі Алонсо, не будуть перешкоджати трансферу, якщо отримають привабливу пропозицію. Наразі одним з претендентів на бразильця є лондонський Арсенал. "Каноніри" останніми тижнями проводив попередні переговори з представниками гравця, обмірковуючи можливість переходу.

У поточному сезоні Гоес забив 13 голів та віддав 9 асистів в 50 матчах за Реал. Трансфермаркет оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.

Наступний матч Реала на Клубному чемпіонаті світу 2025 року відбудеться 5 липня в межах 1/4 фіналу. Суперником "бланкос" буде дортмундська Боруссія.

Раніше стало відомо, що в цьому поєдинку не зможе зіграти один з братів Беллінгемів.