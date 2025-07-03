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Братського протистояння не буде: Беллінгем-молодший пропустить матч Реал – Боруссія Д на КЧС-2025

Олексій Погорелов — 3 липня 2025, 10:31
Джуд та Джоб Беллінгеми
Джуд та Джоб Беллінгеми
Instagram збірної Англії

Хавбек дортмундської Боруссії Джоб Беллінгем не зможе зустрітися на одному полі зі своїм братом Джудом під час матчу проти Реала.

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу 2025 року зійдуться Боруссія та Реал. Очікувалося, що це буде гра імені братів Беллінгемів, Джоба та Джуда. Проте молодший буде змушений пропустити цю гру.

Вся справа у дискваліфікації 19-річного англійця. Він пропустить футбольну дуель із братом через перебір жовтих карток.

Джоб отримав рокове попередження на 28-й хвилині матчу проти Монтеррея (2:1).  На 55-й хвилині його замінив Марсель Забітцер. Тож, якщо "джмелі" програють "вершковим", це були останні 55 хвилин Джоба на турнірі.

Поєдинок 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року між Реалом та Боруссією відбудеться 5 липня. Стартовий свисток прозвучить о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 2 липня, визначилися всі чвертьфінальні пари КЧС-2025.

Раніше стало відомо, яким способом ФІФА намагалася вирішити проблему з відвідуваністю стадіонів під час турніру.

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Джуд Беллінгем

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