Братського протистояння не буде: Беллінгем-молодший пропустить матч Реал – Боруссія Д на КЧС-2025

Хавбек дортмундської Боруссії Джоб Беллінгем не зможе зустрітися на одному полі зі своїм братом Джудом під час матчу проти Реала.

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу 2025 року зійдуться Боруссія та Реал. Очікувалося, що це буде гра імені братів Беллінгемів, Джоба та Джуда. Проте молодший буде змушений пропустити цю гру.

Вся справа у дискваліфікації 19-річного англійця. Він пропустить футбольну дуель із братом через перебір жовтих карток.

Джоб отримав рокове попередження на 28-й хвилині матчу проти Монтеррея (2:1). На 55-й хвилині його замінив Марсель Забітцер. Тож, якщо "джмелі" програють "вершковим", це були останні 55 хвилин Джоба на турнірі.

Поєдинок 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року між Реалом та Боруссією відбудеться 5 липня. Стартовий свисток прозвучить о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 2 липня, визначилися всі чвертьфінальні пари КЧС-2025.

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