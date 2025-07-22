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Зробимо все, щоб повернутися: Минай підтвердив пропуск наступного сезону

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 17:30
Зробимо все, щоб повернутися: Минай підтвердив пропуск наступного сезону
ФК Минай

Футбольний клуб Минай підтвердив, що пропустить наступний сезон.

Заяву опублікувала пресслужба закарпатців.

"Сезон 2025/26 ми змушені пропустити. Щиро дякуємо кожному, хто був з нами. За заповнені трибуни, гучну підтримку до фінального свистка та перформанси, які перехоплювали подих. А також – за відданість і віру навіть тоді, коли стадіони були порожні, але ми відчували, що ви з нами. Ми не прогнозуємо майбутнє, але зробимо все від себе залежне, щоб повернутись. Клуб бере паузу через фінансові труднощі", – повідомили у клубі.

Тож Минай пропустить сезон 2025/26 у Першій лізі. Команду було засновано у 2015 році, а у сезоні-2020/21 закарпатці дебютували в УПЛ.

На початку липня повідомлялося про злиття Миная з Ужгородом.

Раніше президент Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) Олександр Каденко заявив, що Минай планує відмовитися від участі у Першій лізі сезону-2025/26.

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